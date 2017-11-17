На проспекте Ленина в Самаре горел фасад здания

229

Горел фасад здания на площади 30 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 6 единиц техники.Пожар был локализован в 20:34, пожар ликвидирован в 20:39.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС