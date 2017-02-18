На проспекте Кирова в Самаре водитель сбил девочку и уехал, идет его розыск
18 февраля 2017 10:26
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Днем 14 февраля, в 14:30 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по пр. Кирова в направлении от ул. Заводское шоссе в сторону ул. Физкультурная. Напротив дома № 141по пр. Кирова он сбил пешехода - несовершеннолетнюю девочку 2005 г.р., которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. После ДТП водитель скрылся.
Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей был поставлен диагноз «Сотрясение головного мозга». Девочку госпитализровли.
Госавтоинспекция г. Самара просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Располагающих какой-либо информацией просим обращаться по адресу: Самара ул. А. Матросова, 153 а или позвонить по телефонам: 8-987-950-73- 40 - отделение розыска; 951-91- 21 - дежурная часть.
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Комментарии
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сергей
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