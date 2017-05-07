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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На проспекте Кирова в Самаре сгорел строительный вагончик

7 мая 2017 11:57
165
На проспекте Кирова в Самаре сгорел строительный вагончик
Пожар тушили 5 человек.

Поздно вечером 6 мая по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-он, пр-т Кирова, произошел пожар.

Горел строительный вагончик на площади 10 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.


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