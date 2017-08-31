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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На проспекте Кирова в Самаре сгорел автомобиль

31 августа 2017 09:19
255
На проспекте Кирова в Самаре сгорел автомобиль
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

В среду, 30 августа по адресу: Самара, Промышленный р-он, пр-т Кирова, произошел пожар.

Горел автомомбиль.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожарные быстро справлись с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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