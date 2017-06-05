На проспекте Кирова в Самаре при лобовом столкновении автомобилей Mazda и ВАЗ-2114 пострадали три человека

480

По словам очевидцев, на месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и пожарные.Из-за ДТП на проспекте Кирова образовалась пробка.В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека – двое мужчин и одна женщина. С различными травмами они госпитализированы.По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель иномарки, поворачивая с проспекта Кирова на улицу Мирную, не пропустил ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении.Фото Александра Королева/63.ru