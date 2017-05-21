На проспекте Кирова в Самаре горели вещи в комнате и на балконе

290

Вечером в субботу 20 мая по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, пр. Кирова, произошел пожар.Горели домашние вещи в комнате и на балконе на площади10 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.