На проспекте Карла Маркса в Самаре горели вещи

87

В субботу, 18 февраля по адресу: Самара, Кировский р-н, пр-т К.Маркса, произошел пожар. Горели домашние вещи на площади 3 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.