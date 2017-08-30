На проспекте Карла Маркса в Самаре Renault Logan врезался в Lada Kalina

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Вечером 29 августа на проспекте Карла Маркса в Советском районе областной столицы произошло ДТП. 26-летний водитель автомобиля «Renault Logan» (стаж - 7 лет) двигался со стороны улицы XXII Партсъезда в направлении улицы Советской Армии. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость, автомобилист допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Следствием этого стало столкновение с автомашиной «Lada Kalina». В результате ДТП водитель отечественного авто получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего.За 29 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП. При этом 10 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - трое несовершеннолетних. Погибших нет, сообщает облМВД