На правом берегу Волги, напротив НФС-1, мужчина прыгнул с моста в воду и повредил себе позвоночник
28 июля 2018 19:11
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Во время прыжка с моста в воду пострадавший повредил позвоночник.
В 13:40 дежурная смена спасателей ПСП «Катэк» отправились на правый берег.
Пострадавшего переправили на спасательную станцию, где в 14:45 передали бригаде скорой помощи, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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