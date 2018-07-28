На правом берегу Волги, напротив НФС-1, мужчина прыгнул с моста в воду и повредил себе позвоночник

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Во время прыжка с моста в воду пострадавший повредил позвоночник.В 13:40 дежурная смена спасателей ПСП «Катэк» отправились на правый берег.Пострадавшего переправили на спасательную станцию, где в 14:45 передали бригаде скорой помощи, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области