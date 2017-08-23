На пр. Ленина в Самаре ночью сгорел автомобиль

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В ночь на 23 августа по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-он, пр-т Ленина, произошел пожар.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.