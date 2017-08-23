На пр. Карла Маркса в Самаре сгорели два гаража

74

Утром сегодня, 23 августа по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-он, пр-т Карла Маркса, произошел пожар.Горели два гаража на 8 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.