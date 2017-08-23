На пр. Карла Маркса в Самаре сгорели два гаража
23 августа 2017 12:21
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Утром сегодня, 23 августа по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-он, пр-т Карла Маркса, произошел пожар.
Горели два гаража на 8 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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