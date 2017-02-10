На пожаре в Борском районе спасли мужчину 84 лет
10 февраля 2017 11:12
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Поздно вечером 9 февраля произошел пожар по адресу: Борский район, с. Неприк. ул. Цветочная. Горел частный дом на площади 25 кв.м. Спасен мужчина 1932 г.р. Пожар тушили 7 человек на 2 машинах. Причина возникновения пожара устанавливается, сообщает облМЧС.
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