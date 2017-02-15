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По дороге в горком его автомобиль подрезала другая машина, заставив остановиться. Из нее вышли двое мужчин, которые напали на руководителя самарских коммунистов, начав его избивать.
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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На первого секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина было совершено нападение

15 февраля 2017 20:15
106
По дороге в горком его автомобиль подрезала другая машина, заставив остановиться. Из нее вышли двое мужчин, которые напали на руководителя самарских коммунистов, начав его избивать.
Как сообщает 14 февраля в своем блоге Михаил Матвеев, "сегодня днём на первого секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина (Биктагирова) было совершено нападение. По дороге в горком его автомобиль подрезала другая машина, заставив остановиться. Из нее вышли двое мужчин, которые напали на руководителя самарских коммунистов, начав его избивать. Будучи человеком не робкого десятка, выросшим на улицах Безымянки и побывавшим с гуманитарными целями и на Донбассе, тов.Сталин (Биктагиров сменил фамилию в прошлом году) оказал нападавшим серьезное сопротивление. Побоище было замечено проезжавшей мимо патрульной машиной полиции. Все участники конфликта были задержаны и с различными травмами доставлены в отделение полиции для установления личности нападавших.

Вчера вечером у Биктагирова произошел конфликт с охраной самарского градоначальника г-на Фурсова. Коммунист раздавал на выходе из ДК на площади Кирова после скандальной встречи губернатора Меркушкина с ветеранами листовки о предстоящем 18 февраля митинге протеста пенсионеров,одним из организаторов которого является горком КПРФ. При выходе из дворца культуры местного чиновничества во главе с Фурсовым между ним и Биктагировым началась жёсткая перепалка, переросшая в попытку охраны чиновника "наказать" коммуниста. Однако огромное количество полиции, кольцом стоявших вокруг секретаря горкома, мешая раздаче листовок, помешало расправе".

Фото   anews.com
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Комментарии



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Будьте осторожны в комментариях, иначе могут быть тяжелые последствия.
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