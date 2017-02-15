На первого секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина было совершено нападение
15 февраля 2017 20:15
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Вчера вечером у Биктагирова произошел конфликт с охраной самарского градоначальника г-на Фурсова. Коммунист раздавал на выходе из ДК на площади Кирова после скандальной встречи губернатора Меркушкина с ветеранами листовки о предстоящем 18 февраля митинге протеста пенсионеров,одним из организаторов которого является горком КПРФ. При выходе из дворца культуры местного чиновничества во главе с Фурсовым между ним и Биктагировым началась жёсткая перепалка, переросшая в попытку охраны чиновника "наказать" коммуниста. Однако огромное количество полиции, кольцом стоявших вокруг секретаря горкома, мешая раздаче листовок, помешало расправе".
Фото anews.com
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