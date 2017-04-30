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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На пересечении улиц Димитрова и Демократической столкнулись пять автомобилей

30 апреля 2017 22:28
359
Пострадавших в аварии нет. Но от Барбошиной поляны в направлении Красной Глинки образовался мощный затор.
30 апреля в Самаре  пять автомобилей столкнулись на пересечении улиц Димитрова и Демократической, сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавших  в аварии нет. Но от Барбошиной поляны в направлении Красной Глинки образовался мощный затор.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС восстановили движение транспорта в нормальном режиме.

Фото из паблика «Новости Самары – Самара life»/Vk.com


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