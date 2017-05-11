На пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Самаре в ДТП пострадали двое

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10 мая в Самаре на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Советском районе областной столицы. 56-летний водитель автомобиля «Hyundai Sonata» (стаж - 20 лет) двигался со стороны улицы Гагарина и начал осуществлять поворот налево в направлении улицы Карбышева. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда регулируемого перекрестка, автомобилист допустил столкновение с автомашиной «Lada Priora».В результате ДТП 58-летняя пассажирка иномарки и 24-летняя пассажирка отечественного авто получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. Врачи назначили пострадавшим амбулаторное лечение.В целом за 10 мая на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП. При этом 8 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет, сообщает облМВД.