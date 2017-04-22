На пересечении улиц Авроры и Антонова-Овсеенко в Самаре трамвай сошел с рельсов

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Трамвай ехал по 13-му маршруту. Первый вагон состава буквально снесло с путей. Причину случившегося выясняют сотрудники ТТУ Самары.По информации муниципального предприятия, инцидент произошел в 9.20. Никто не пострадал. В 9.45 состав поставили на пути, и он проследовал в депо.Фото Кирилла Самойлова