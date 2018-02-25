На пересечении улиц Арцыбушевская и Вилоновская, перекрыв движение трамваю, столкнулись "Хаммер" и "Део Нексия"

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По версии полицейских, водитель - мужчина 1980 года рождения, управляя а/м "Део Нексия", двигаясь по ул. Арцыбушевской от ул. Рабочей в сторону ул. Ульяновской допустил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего на трамвайных путях допустил столкновение с автомобилем "Хаммер", под управлением водителя мужчины 1988 года рождения .В результате ДТП, автомобили получили механические повреждения, непродолжительное время (не более получаса) было ограничено движение трамвая. За медицинской помощью никто не обратился, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: wallhere.com