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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На перекрестке в центре Самары автомобиль провалился в асфальт

24 апреля 2017 12:32
486
На перекрестке в центре Самары автомобиль провалился в асфальт
Инцидент произошел на пересечении ул. Красноармейской и Галактиновской.

В областном центре автомобиль провалился под асфальт в глубокую яму передним колесом.
Инцидент произошел на пересечении ул. Красноармейской и Галактиновской в центре Самары, сообщают очевидцы в соцсетях, пишет Самру.ру. О пострадавших не сообщается

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