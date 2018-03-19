На перекрестке улиц Победы и Матросова в Самаре «Лада Гранта» столкнулась с «Hyundai Elantra» и врезарась в ограждение

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Одно ДТП произошло ночью в Самаре. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 18 марта в 04:00 мужчина 1979 года рождения, управляя автомашиной «Лада Гранта», двигался по улице Победы со стороны улицы Ново-Вокзальной. По предварительной информации полицейских, на регулируемом перекрестке улиц Победы и А. Матросова, водитель при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной «Hyundai Elantra», двигавшейся во встречном направлении.После столкновения автомашина «Лада Гранта» наехала на ограждение. Водитель «Лада Гранты» получил травму спины. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомашины «Лада Гранта» находился в состоянии опьянения. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области