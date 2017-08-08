На озере около дач под Тольятти утонула женщина
8 августа 2017 13:33
191
В понедельник, 7 августа, по предварительным данным, во втором часу дня под Тольятти на озере в районе дачного массива "Сборщик", что за ПТО, утонула 46-летняя женщина, пишет Волга Ньюс.
Предположительно, люди вытащили пострадавшую из воды, но она скончалась.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 августа 2017 18:56
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года каждому, с... Закон
1
8 августа 2017 18:50За «телефонное» мошенничество, совершенное из исправительной колонии, мужчина вновь попал за решетку
В июле 2017 года он отбыл наказание по предыдущему приговору и вновь на два года лишился свободы. Закон
74
8 августа 2017 17:53
В ходе расследования обвиняемый признал вину в инкриминируемых деяниях, ущерб от совершенных преступлений ею возмещен частично. Закон
120
8 августа 2017 16:50
За свои "услуги" подсудимая получила вознаграждение в сумме 114 000 рублей. Закон
108
8 августа 2017 14:51
Расплатой за несознательное отношение к закону становится либо вновь назначенный штраф, только уже в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее... Закон
143
7 августа 2017 19:59
Он надеется, что это не помешает ему выполнить контракт на постановку оперы в Штутгарте. Закон
267
7 августа 2017 19:13
Он будет отбывать наказание в исправительной колонии. Закон
232
Происшествия
8 августа 2017 18:29
По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Происшествия
107
8 августа 2017 16:45
Он пришел к знакомому для решения спорного вопроса. Однако спокойного разговора не получилось. Происшествия
76
8 августа 2017 14:08
В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление канала поставки изъятого наркотика на... Происшествия
124
Криминал
8 августа 2017 13:10
У него найден кошелек и документы женщины. Криминал
115
8 августа 2017 10:32
Его подельница-сестра не дожила до суда. Криминал
283
8 августа 2017 10:11
В обмане участвовал родственник потерпевшей. Криминал
130
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
143
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7006
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1289
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5053
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1708
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2704
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2160
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1953
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1556
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1714
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5290
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
6239
Мероприятия