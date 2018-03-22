На месте смертельного ДТП с тремя грузовиками под Сызранью работали спасатели

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В результате отрыва полуприцепа тягача Мерседес, полуприцеп выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком DAF.После чего в DAF врезался, следующий за ним, тягач марки Вольво.Водитель грузовика DAF от полученных при столкновении травм скончался на месте.В 15:56 для деблокирования тела погибшего на место ДТП выехала дежурная смена ПСО Сызрани.Для извлечения тела погибшего из поврежденной кабины спасатели использовали гидравлический инструмент.В 18:21 аварийно-спасательные работы были завершены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области