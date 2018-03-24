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На месте смертельного ДТП под Сызранью мародеры два дня собирают рассыпавшуюся лапшу быстрого приготовления

24 марта 2018 19:25
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Очевидцы сообщили, что месте трагического ЧП произошло еще одно ДТП. В аварию снова попали грузовые автомобили.
Как сообщалось ранее, под Сызранью произошла смертельная авария на 869 км трассы М-5 с участием трех грузовиков.

На месте ДТП мародеры активно собирают рассыпанный груз - лапшу быстрого приготовления. Об этом КТВ-Луч сообщил очевидец происходящего.

В середине дня очевидцы сообщили, что месте трагического ЧП произошло еще одно ДТП. В аварию снова попали грузовые автомобили. Очевидцы считают, что авария произошла из-за мародеров, которые мешают проезду автотранспорта и тем самым создают пробку на дороге.

В ГИБДД сообщили, что в ДТП попали два большегруза и две газели. Пострадавших нет. По свидетельству очевидцев больше всего в аварии пострадал большегруз.



Фото очевидцев/КТВ-Луч

 
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