На месте ДТП в Сызранском районе, где иномарка врезалась в стоящий на обочине грузовик, работали спасатели

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В результате столкновения легкового автомобиля и стоящего на обочине грузовика, двое пассажиров Шевроле Лачетти погибли на месте происшествия.Основная сила удара пришлась на правую сторону легкового транспорта.В 06:35 дежурная смена ПСО г. Сызрань, в составе 4-х спасателей, выехали к месту происшествия. Спасатели при помощи шанцевого инструмента отогнули центральные стойки и отрезали ремни безопасности для деблокирования погибших из деформированной машины.В 9:00 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области