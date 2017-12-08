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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На месте ДТП с двумя грузовиками около села Уваровка работали спасатели

8 декабря 2017 20:44
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К месту происшествия отправился поисково-спасательный отряд Сызрани.
8 декабря в Сызранском районе около села Уваровка на обводной дороге столкнулись во встречном направлении два грузовых автомобиля. В результате аварии водитель Volvo получил травмы, не совместимые с жизнью.

Для извлечения его тела из деформированной кабины тягача потребовалась помощь спасателей. В 12.52 к месту происшествия отправился поисково-спасательный отряд Сызрани.

Используя гидравлические кусачки и разжим, спасателям удалось добраться до погибшего и извлечь его тело из груды металла. В 13.50 спасательные работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области. 




Фото:     пресс-служба ПСС Самарской области
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Комментарии



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