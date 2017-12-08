На месте ДТП с двумя грузовиками около села Уваровка работали спасатели
8 декабря 2017 20:44
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Для извлечения его тела из деформированной кабины тягача потребовалась помощь спасателей. В 12.52 к месту происшествия отправился поисково-спасательный отряд Сызрани.
Используя гидравлические кусачки и разжим, спасателям удалось добраться до погибшего и извлечь его тело из груды металла. В 13.50 спасательные работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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