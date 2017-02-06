На грабителя магазина в Кошкинском районе полицейских вывел... лыжный след

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Опросив потерпевшую, сотрудники полиции выяснили интересную подробность: по словам продавца, нападавший зашел в магазин, держа в руках лыжи. Также женщина пояснила, что прежде она мужчину не видела и, так как в поселке все друг друга знают, можно предположить, что он не местный.Участковые уполномоченные полиции в буквальном смысле вышли на его след - налетчик передвигался по полю на лыжах в направлении Ульяновской области. Сотрудники органов внутренних дел задержали его еще до прибытия в пункт назначения.У мужчины 1987 года рождения полицейские изъяли похищенные деньги и пневматический пистолет, которым он угрожал продавцу. Выяснилось, что задержанный – житель Ульяновской области, уже имеет судимость за убийство и только недавно освободился из мест лишения свободы. На преступление он пошел из-за нехватки денег. Чтобы ограбить магазин ему пришлось пройти на лыжах по полю около 30 километров.По статье «Разбой», возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.