На ферме в Волжском районе нашли и уничтожили оружейный арсенал
20 августа 2018 20:19
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11 июля - на животноводческой ферме в Волжском районе нашли целый оружейный арсенал.
По данным источника в правоохранительных органах, сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили 511 боеприпасов разных калибров (осколочно-фугасные мины, взрыватели, снаряды) в слегка прикопанной яме недалеко от поселка Нур Волжского района.
Все они были уничтожены в ближайшем овраге.
17 августа возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Данные о возможных подозреваемых пока не разглашаются.
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