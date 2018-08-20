На ферме в Волжском районе нашли и уничтожили оружейный арсенал

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11 июля - на животноводческой ферме в Волжском районе нашли целый оружейный арсенал.По данным источника в правоохранительных органах, сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили 511 боеприпасов разных калибров (осколочно-фугасные мины, взрыватели, снаряды) в слегка прикопанной яме недалеко от поселка Нур Волжского района.Все они были уничтожены в ближайшем овраге.17 августа возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».Данные о возможных подозреваемых пока не разглашаются.