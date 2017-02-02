На ферме в Ставропольском районе водитель сбил женщину

123

Авария произошла еще 31 октября минувшего года в 15:30 на улице Школьной в поселке Луначарский Ставропольского района. 59-летний водитель автомобиля «Валдай» осуществлял движение задним ходом по территории складов фермерского хозяйства. Не убедившись в безопасности маневра, автомобилист допустил наезд на женщину 1962 года рождения, находившуюся позади транспортного средства.В результате ДТП пострадавшая получила травмы, с которыми была доставлена в медицинское учреждение.Следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела.По данным полицейских, мужчина является местным жителем и ранее не был судим, сообщает облМВД.