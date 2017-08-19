На ферме в Приволжском районе сгорел комбайн
19 августа 2017 12:00
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Вечером 18 августа по адресу: м.р. Приволжский, с.п. Ильмень, КФХ "Гнедов", произошел пожар.
Горел комбайн.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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