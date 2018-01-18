На дороге «Волжский - Курумоч» "десятка" на "встречке" врезалась в «Mercedes», погибли водитель и пассажирка отечественного авто

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В результате ДТП водитель и пассажирка отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести госпитализированы молодой человек и девушка – пассажиры десятки.Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с убедительной просьбой проявлять повышенную внимательность и бдительность на дороге. Выезд на полосу встречного движения с нарушением ПДД несет тяжкие последствия. Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения гарантирует сохранение жизни и здоровья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.