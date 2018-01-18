На дороге «Волжский - Курумоч» "десятка" на "встречке" врезалась в «Mercedes», погибли водитель и пассажирка отечественного авто
18 января 2018 16:30
226
В результате ДТП водитель и пассажирка отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести госпитализированы молодой человек и девушка – пассажиры десятки.
Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с убедительной просьбой проявлять повышенную внимательность и бдительность на дороге. Выезд на полосу встречного движения с нарушением ПДД несет тяжкие последствия. Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения гарантирует сохранение жизни и здоровья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
18 января 2018 21:00
Они обманом похитили более 39 млн рублей. Закон
176
16 января 2018 21:44
Они установили инвалидность 2 гражданам без наличия какого-либо заболевания у последних. Закон
1758
16 января 2018 21:15
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Закон
222
16 января 2018 20:35
Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Закон
421
15 января 2018 22:01
Он украл кабель на общую сумму 1 080 959 рублей, причинив собственнику имущества крупный ущерб. Закон
357
15 января 2018 16:29
Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака и заплатил штраф... Закон
416
Происшествия
18 января 2018 19:12
Машина длительное время находилась в гаражном массиве из-за неисправного состояния. Происшествия
129
18 января 2018 16:30
С травмами различной степени тяжести госпитализированы молодой человек и девушка – пассажиры десятки. Происшествия
225
18 января 2018 14:38
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Происшествия
158
Криминал
18 января 2018 13:50
Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался. Криминал
168
18 января 2018 10:04
Он помешал скрыться грабителю. Криминал
215
18 января 2018 09:52
Сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело по факту незаконной охоты. Криминал
143
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
974
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
417
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
403
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6406
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2384
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9311
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3148
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1858
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2278
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2157
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1810
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3430
Мероприятия