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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На дачный участок в Подмосковье упал легкомоторный самолет

28 февраля 2019 16:53
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В результате происшествия, по данным СМИ, погибли два человека. Оба они находились на борту самолета
В Коломенском районе Подмосковья в садовом товариществе «Отдых» упал легкомоторный самолет, передает РБК. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах региона сообщают ТАСС и «РИА Новости».

В результате происшествия, по их данным, погибли два человека. Оба они находились на борту самолета.

Факт крушения легкомоторного самолета в Подмосковье РБК подтвердили в московском межрегиональном управлении СК на транспорте.


Фото: Важное в Москве / VK/РБК


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