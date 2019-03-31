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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На берегу Финского залива спасли двух истощенных тюленят

31 марта 2019 19:02
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Животных перевезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, они находятся под присмотром специалистов.
Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. Одного детеныша нашли местные жители около поселка Лебяжье, второго - около порта Бронка, передает РИА Новости.

"Оба - совершенно измученные и выбившиеся из сил серые тюленята - дистрофики. Один - еще белек, подобранный около порта Бронка, а второй, нашедшийся около поселка Лебяжье, уже почти перелинял и даже успел наесться какой-то неизвестной гадости", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что одного тюлененка люди больше часа удерживали на месте, чтобы он не удрал в воду, а второго подвезли сотрудникам фонда подвезли на машине.

Животных перевезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, они находятся под присмотром специалистов.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории очистных сооружений водоканала в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году. За это время было спасено более 60 животных. 
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