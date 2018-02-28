На базе морпехов США под Вашингтоном вскрыли письмо: Три человека в больнице, еще восемь просто почувствовали себя нехорошо
28 февраля 2018 19:59
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Издание Arl Now сообщает, что пострадали пять человек. У них были зафиксированы ожоги, а также носовое кровотечение.
В связи с инцидентом все подъезды к базе были перекрыты.
Теперь специалисты пытаются выяснить, какое именно вещество находилось в конверте и кто был отправителем письма. Для расследования инцидента на военную базу прибыли сотрудники ФБР.
В Форт Майер расквартирована часть Корпуса морской пехоты.
Фото: @FortMyerFire / twitter
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