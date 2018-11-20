На автодороге "Самара - Бугуруслан" автомобиль "Хендай" на "встречке" столкнулся с УАЗом

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По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель автомашины "Хендай" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "УАЗ".В результате аварии пострадали 4 человека - водители обоих транспортных средств и два пассажира "УАЗ".В настоящее время решается вопрос об их госпитализации.По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области