На авиашоу в Париже перепутали цвета флага Франции
15 июля 2018 15:19
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В выступлении участвовало девять самолетов — по три на каждый из цветов флага. Пилот, летевший крайним, вместо синего дыма выпустил красный. Представитель армии Франции подтвердил, что инцидент произошел из-за ошибки.
Ранее в ходе мероприятия столкнулись двое мотоциклистов, которые выполняли маневры перед президентом страны Эмманюэлем Макроном.
Участие в параде в честь Дня взятия Бастилии приняли 4,2 тыс. солдат, 220 автомобилей, 250 лошадей, 64 самолета и 30 вертолетов.
Президент России Владимир Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии.
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