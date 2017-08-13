На Зубчаниновском шоссе в Самаре из-за коммунальной аварии воды нет в 22 домах
13 августа 2017 11:45
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В 11.02 (мст) 13 августа в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о том, что обнаружена утечка воды из колодца, по адресу: Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, д. 169. В результате происшествия приостановлено водоснабжение в 22 жилых многоквартирных домах (4445 жителей, в том числе 706 детей).
На место происшествия направлена оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» в составе 3 чел., 1 ед. техники и оперативная группа МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» в составе 3 чел., 1 ед. техники.
На месте утечки работает аварийная бригада ООО «СКС» в составе 9 человек, 5 ед. техники.
Организованы мероприятия по оповещению населения, сообщает облМЧС.
Организован подвоз питьевой воды 2 бойлерами ООО «СКС» (по 7 куб м. каждый).
К ликвидации аварии привлечено: 15 человек, 8 ед. техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 ед. техники.
Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82. Единый "телефон доверия" Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.
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