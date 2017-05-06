На Заводском шоссе в Самаре горела тара на 100 кв. метрах

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Рано утром сегодня, 6 мая по адресу: г.о. Самара, Советский р-он, Заводское шоссе, произошел пожар.Горела пластиковая и деревянная тара в подсобном помещении на площади 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.