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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Южном шоссе в Тольятти ночью произошло смертельное ДТП

15 мая 2017 09:33
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На Южном шоссе в Тольятти ночью произошло смертельное ДТП
Водитель автомобиля «Chevrolet» врезался в световую опору, погибли двое.

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в 03:35 15 мая в городе Тольятти. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции помогли врачам оказать первую помощь пострадавшим, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель автомобиля «Chevrolet», двигаясь по Южному шоссе, допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия, два пассажира получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

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