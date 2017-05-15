На Южном шоссе в Тольятти ночью произошло смертельное ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в 03:35 15 мая в городе Тольятти. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции помогли врачам оказать первую помощь пострадавшим, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель автомобиля «Chevrolet», двигаясь по Южному шоссе, допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия, два пассажира получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.