На Южном шоссе по вине КАМАЗа произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

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Водитель КАМАЗа двигался по Южному шоссе от улицы Уральской в направлении улицы Промышленности. Он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Форд Транзит», который двигался во встречном направлении. Микроавтобус отбросило на автобус ПАЗ, движущийся позади автомобиля КАМАЗ в попутном направлении. Затем КАМАЗ врезался в «Шкоду», которая двигалась впереди в попутном направлении. После столкновения с автомобилем «КИА» грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «газелью».КАМАЗ развернуло, и он полностью перекрыл собой движение по направлению из города. На Южном шоссе образовалась пробка. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все детали крупной аварии.По предварительной информации люди в ДТП не пострадали.Фото 63.ru