На Южном мосту водитель Киа оказалась зажата в салоне своего автомобиля после столкновения с Ауди на "встречке"

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Водитель автомобиля Киа не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Ауди. В результате столкновения водитель автомобиля Киа с различными травмами оказалась зажата в салоне своего автомобиля.Для деблокирования водителя в 18:35 выезжали спасатели ПСО СО.С помощью гидроинструмента спасатели деблокировали пострадавшую женщину и в 19:20 передали пострадавшую врачам скорой медицинской помощи, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области