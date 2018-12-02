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На Южном мосту водитель Киа оказалась зажата в салоне своего автомобиля после столкновения с Ауди на "встречке"

2 декабря 2018 15:41
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Для деблокирования женщины выезжали спасатели ПСО СО.
1 декабря спасатели техногенного отряда ПСО СО выезжали в Железнодорожный район, где на Южном мосту, напротив завода «Мягкая кровля», произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля Киа не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Ауди. В результате столкновения водитель автомобиля Киа с различными травмами оказалась зажата в салоне своего автомобиля.

Для деблокирования водителя в 18:35 выезжали спасатели ПСО СО.

С помощью гидроинструмента спасатели деблокировали пострадавшую женщину и в 19:20 передали пострадавшую врачам скорой медицинской помощи, передает пресс-служба ПСС Самарской области.



Фото:    пресс-служба ПСС Самарской области
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