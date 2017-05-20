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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Южном мосту в Самаре столкнулись четыре легковушки

20 мая 2017 22:16
463
Образовалась автомобильная пробка.
20 мая днем на середине Южного моста (на выезде из города) столкнулись ВАЗ-2114, «шестерка», «УАЗ-Патриот» и седан, сообщает 63.ru.

Какие повреждения получили машины, вы можете узнать, посмотрев видео.

Фото samara-ru




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Комментарии



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