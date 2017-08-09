На Юных Пионеров в Самаре автомобилистка на ВАЗ-21101 врезалась в KIA Rio

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Вечером 8 августа на пересечении проспекта Кирова и проспекта Юных Пионеров в областной столице произошло ДТП. 53-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21101 (стаж - 22 года), двигалась со стороны улицы Ставропольской в направлении улицы Вольской. По предварительной версии полицейских, выехав на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, автомобилистка допустила столкновение с автомашиной «KIA Rio» под управлением мужчины 1990 года рождения (стаж - 7 лет). В результате ДТП предполагаемая виновница аварии получила травмы, с которыми была доставлена бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшей.В целом за 8 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП. При этом 2 человека погибли, еще 7 получили ранения различной степени тяжести, в том числе - трое несовершеннолетних, сообщает облМВД.