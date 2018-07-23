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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Волжском судоремонтном заводе из-за взрыва погибли три человека

23 июля 2018 19:53
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В результате взрыва газовоздушной смеси.
В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России сообщили РБК о трех погибших в результате взрыва во время ремонтных работ на заводе в Волгоградской области.

«Три человека [погибли], по пострадавшим еще уточняется. Пока проводится проверка», — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, на территории завода проводились сварочные ремонтные работы на неэксплуатируемой барже. В результате произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Следователи работают на месте происшествия.

В приемной Волжского судостроительно-судоремонтного завода не смогли ответить на вопросы РБК об инциденте, сославшись на то, что руководство на месте происшествия. «Все на месте [происшествия]», — заявили в приемной.

В региональном комитете здравоохранения пояснили РБК, что не обладают информацией о пострадавших. «У меня пока нет сведений», — сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф сообщил о трех погибших и двух госпитализированных в результате взрыва на территории Волжского судоремонтного заводе в Волгоградской области.



Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области


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