На Волжском судоремонтном заводе из-за взрыва погибли три человека
23 июля 2018 19:53
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«Три человека [погибли], по пострадавшим еще уточняется. Пока проводится проверка», — заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, на территории завода проводились сварочные ремонтные работы на неэксплуатируемой барже. В результате произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Следователи работают на месте происшествия.
В приемной Волжского судостроительно-судоремонтного завода не смогли ответить на вопросы РБК об инциденте, сославшись на то, что руководство на месте происшествия. «Все на месте [происшествия]», — заявили в приемной.
В региональном комитете здравоохранения пояснили РБК, что не обладают информацией о пострадавших. «У меня пока нет сведений», — сообщил сотрудник пресс-службы.
Ранее ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф сообщил о трех погибших и двух госпитализированных в результате взрыва на территории Волжского судоремонтного заводе в Волгоградской области.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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