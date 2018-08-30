На Волге возле Сызрани ульяновский рыбак незаконно ловил стерлядь

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В ходе проведения рейдовых мероприятий полицейские выявили 56-летнего рыбака одного из рыбколхозов Ульяновской области, который в нарушение правил рыболовства осуществлял незаконный вылов стерляди в акватории Волги.Среди выловленных рыб у него были обнаружены 7 штук стерляди, являющейся запрещенным для вылова в Саратовском водохранилище видом рыбы, которую, в случае поимки, он должен был выпустить в естественную среду обитания, однако этого не сделал.По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается на сумму около 3000 рублей, передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.