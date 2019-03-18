На Волге в Яблоневом овраге 12-летний мальчик оказался на льдине посреди залива

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Лёд на реке тронулся и ребёнок оказался на льдине посреди залива.Спасатели ПСО Тольятти в 12:52 на аэросанях выехали в посёлок Яблоневый овраг.В 13:30 ребёнка сняли со льда и на берегу передали сотрудникам полиции.Работы на месте происшествия были завершены, медицинская помощь мальчику не потребовалась, передает пресс-служба ПСС по Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС по Самарской области