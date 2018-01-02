На Волге у полуострова Копылово дачники спасли двух подростков, провалившихся под лед

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Крики детей о помощи услышали дачники, отдыхавшие на полуострове неподалеку от места ЧП, которые сразу бросились спасать пострадавших. Они вытащили детей из воды, вызвали "скорую", привели спасенных подростков в дом, и до приезда врачей обогрели их и напоили чаем.Прибывшие медики оказали детям помощь. Также на дачу приехали, узнавшие о случившемся родители одного из пострадавших. Подростков, с подозрением на общее переохлаждение, вместе с родственниками увезли в лечебное учреждение.Обстоятельства случившегося устанавливаются.