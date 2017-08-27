На Волге теплоход со 130 пассажирами сел на мель
27 августа 2017 23:37
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На борту теплохода находятся 130 человек. Как рассказали в МЧС, капитан целенаправленно посадил судно на мель по техническим соображениям. «Это была техническая остановка, никто не эвакуирован и никто не пострадал. Ситуация на контроле в МЧС, нет угрозы для граждан», — сообщили в ведомстве.
Позже ТАСС в диспетчерской Рыбинского района гидросоружений (РГС) «Канала имени Москвы» сообщили о том, что теплоход уже «находится на ходу», «в рабочем состоянии». Неисправность, по данным собеседника агентства, была устранена, она, как уточнили ТАСС, была связана с попаданием воды в топливную систему теплохода.
При этом диспетчер движения Рыбинского района гидротехнических сооружений и судоходства сообщил РБК о том, что ему «информация об устранении проблем еще не поступала». «Но по идеи уже должны были все наладить», — отмечал он.
По факту швартовки пассажирского судна в не оборудованном для этого месте проверку начала Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее, в июне, в Карелии на Беломорско-Балтийском канале на мель сел туристический теплоход. На его борту находились 137 человек.
Фото sztproc.ru
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