На Волге двое мужчин несколько часов пытались самостоятельно вызволить снегоход из снежного плена

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Несколько часов они пытались самостоятельно вызволить технику из снежного плена, а когда выбились из сил, решили обратиться за помощью к спасателям.В 18:24 спасательный отряд Жигулевска на автомобиле повышенной проходимости УАЗ отправился на спасательную станцию Тольятти, где взяли снегоход на прицеп и ещё одного спасателя ПСО Тольятти. После чего отправились на помощь к пострадавшим.Мужчины находились в 1,5 км от берега. После безуспешной попытки спасти технику, рыбаки решили спасать свои жизни. Силы были на исходе, а преодоление погодных явлений в виде мокрого снега и метели требовали больших энергетических затрат. У одного из пострадавших был артрит и нога от переохлаждения и усталости сильно опухла и болела. Дальше идти сам мужчина не мог. Второй мужчина принял решение идти в СНТ Раздолье-2 за своим автомобилем и вернуться за товарищем. Но на обратном пути автомобиль попал в колею и застрял на дороге.Прибывшие на место спасатели ПСО Жигулевска эвакуировали мужчину со льда на берег, а потом помогли второму пострадавшему вызволить автомобиль из снежного плена.Спасательная операция успешно завершилась в 21:50.Необдуманный риск ради спасения техники чреват необратимыми последствиями. Если бы мужчины сразу в светлое время суток и с полными силами отправились назад к береговой линии, то не было бы риска обморожения и усталости от бесполезных действий по извлечению техники из снежной каши. Необходимо помнить и понимать, что своя жизнь дороже любого автотранспорта. Берегите себя, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области