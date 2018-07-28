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На Волге, в 150 метрах от берега, напротив Пивзавода, перевернулась байдарка

28 июля 2018 19:04
132
Двое спасателей Центральной спасательной станции на катере вышли на помощь мужчине.
28 июля в 12:55 двое спасателей Центральной спасательной станции на катере вышли на помощь мужчине, который перевернулся на байдарке в 150 метрах от берега,напротив Пивзавода в Ленинском районе.

Мужчину подняли из воды на спасательный катер и доставили на берег.

Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась, передает пресс-служба ПСС Самарской области.  




Фото:    пресс-служба ПСС Самарской области
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