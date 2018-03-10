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На Вилоновском спуске спасатели выручали, провалившуюся под лёд лошадь

10 марта 2018 22:37
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Водолазная группа ПСС СО с помощью строп обвязали тонущую лошадь, после чего она была вызволена на поверхность силами спасателей и очевидцев.
10 марта около 14:30 на Вилоновском спуске в полынью на Волге провалилась лошадь. Как сообщают очевидцы, мужчина на санях, запряженными двумя лошадьми, двигался вдоль левого берега. Под тяжестью взрослого животного лёд не выдержал.

На место происшествия с Центральной спасательной станции на СВП «Гепард» выдвинулась дежурная смена спасателей. Водолазная группа ПСС СО с помощью строп обвязали тонущую лошадь, после чего она была вызволена на поверхность силами спасателей и очевидцев.

Животное не пострадало.

В 15:02 спасательная операция была завершена, лошадь была передана хозяину, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области. 



Фото:   пресс-служба ПСС Самарской области
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