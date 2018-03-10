На Вилоновском спуске спасатели выручали, провалившуюся под лёд лошадь

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На место происшествия с Центральной спасательной станции на СВП «Гепард» выдвинулась дежурная смена спасателей. Водолазная группа ПСС СО с помощью строп обвязали тонущую лошадь, после чего она была вызволена на поверхность силами спасателей и очевидцев.Животное не пострадало.В 15:02 спасательная операция была завершена, лошадь была передана хозяину, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области