На Вилоновском спуске спасатели выручали, провалившуюся под лёд лошадь
10 марта 2018 22:37
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На место происшествия с Центральной спасательной станции на СВП «Гепард» выдвинулась дежурная смена спасателей. Водолазная группа ПСС СО с помощью строп обвязали тонущую лошадь, после чего она была вызволена на поверхность силами спасателей и очевидцев.
Животное не пострадало.
В 15:02 спасательная операция была завершена, лошадь была передана хозяину, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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