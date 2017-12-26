На Васильевских островах в русле Волги лодка и рыбак основательно вмерзли в лед
26 декабря 2017 21:06
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В 11.15 поисковая группа отправилась от спасательной станции. Аэроглиссер «Патруль» доставили до места поисков на аварийно-спасательном автомобиле. Мокрый снег и выступившая вода на поверхности льда затрудняли передвижение аэроглиссера. Всего было преодолено по льду и воде 12,5 километров.
Тело пропавшего обнаружили вместе с лодкой в затоне Меркушева. Лодка и рыбак основательно вмерзли в лед. Для освобождения тела лед пришлось выпиливать бензопилой и разбивать ломами. Только в 19.00 спасателям удалось вызволить тело из ледяного плена. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники полиции. В поисках были задействованы 4 спасателя, аварийно-спасательный автомобиль и аэроглиссер «Патруль», сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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